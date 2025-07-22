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Felipe Melo: "Galatasaray, başka yerlere benzemez"

Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo, Ederson ile görüşüp Galatasaray'ı anlattı.

calendar 22 Temmuz 2025 11:14 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 11:43
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Felipe Melo: 'Galatasaray, başka yerlere benzemez'
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Victor Osimhen'den sonra öncelik listesinde bulunan kaleci mevkiii için harekete geçen Galatasaray'da bir süredir gündeminde olan Ederson için hamle yaptı.

Manchester City'den Ederson'u renklerine bağlamak isteyen Galatasaray, Brezilyalı eldivenle anlaşma sağladı.

Sarı-kırmızılıların 7+2 milyon euroluk maaş teklifini kabul eden deneyimli kaleci için Manchester ekibiyle pazarlıklara geçildi.


MELO BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

Diğer yandan Galatasaray'ın unutulmaz orta sahalarından Felipe Melo'nun da Ederson'a sarı-kırmızılı takıma gelmesi için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.

Brezilyalı eski futbolcu, Ederson'a "Orada bambaşka hissedersin. Galatasaray başka yerlere benzemez. O tutkuyu gittiğinde göreceksin. Galatasaray için oynamanı çok isterim." cümleleri ile Galatasaray'a düşünmeden transfer olması gerektiğini aktardı.

Bu konuşma sonrasında Ederson'un etkilendiği ve sosyal medya hesabından daha önce takip etmediği Felipe Melo'yu takibe aldığı gözlemlendi.




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