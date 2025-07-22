Morata adım adım Como'ya!

Galatasaray'da Alvaro Morata ile yollar ayrılıyor.
Victor Osimhen transferinin bitme aşamasına gelmesiyle Galatasaray, Alvaro Morata'yı elden çıkarmaya karar verdi. Serie A ekiplerinden Como'nun oyuncuya bir süredir yoğun ilgisi vardı.
Morata, 2025 Ocak ayında Milan'dan Galatasaray'a 6 milyon Euro karşılığında kiralanmıştı. Bu kiralık anlaşma 20 Ocak 2026'ya kadar sürerken, Galatasaray'ın elinde 15 Ocak 2026 itibariyle devreye girecek 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyordu.
Galatasaray, bu kiralık süreci 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıp ardından toplam 9 milyon Euro'ya Morata'yı kalıcı olarak kadrosuna katma hakkına da sahipti.
TOPLAM 9 MİLYON EURO
İspanyol golcünün de isteği doğrultusunda taraflar hızlı bir şekilde uzlaştı.Como, Morata'yı kadrosuna katmak için Galatasaray'ın Milan'a ödediği 6 milyon Euro'yu da üstlenerek toplamda 9 milyon Euro'luk bedeli ödeyecek.
GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMA
Şu an için resmi imzanın atılması için son detayların çözülmesi bekleniyor. Morata, Como'dan gelecek haberi bekliyor ve İtalyan ekibi de transferi resmileştirmek için büyük gayret sarf ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan İspanyol forvet, bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 3 de asist kaydetti.
Victor Osimhen transferinin bitme aşamasına gelmesiyle Galatasaray, Alvaro Morata'yı elden çıkarmaya karar verdi. Serie A ekiplerinden Como'nun oyuncuya bir süredir yoğun ilgisi vardı.
Morata, 2025 Ocak ayında Milan'dan Galatasaray'a 6 milyon Euro karşılığında kiralanmıştı. Bu kiralık anlaşma 20 Ocak 2026'ya kadar sürerken, Galatasaray'ın elinde 15 Ocak 2026 itibariyle devreye girecek 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da bulunuyordu.
Galatasaray, bu kiralık süreci 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıp ardından toplam 9 milyon Euro'ya Morata'yı kalıcı olarak kadrosuna katma hakkına da sahipti.
TOPLAM 9 MİLYON EURO
İspanyol golcünün de isteği doğrultusunda taraflar hızlı bir şekilde uzlaştı.Como, Morata'yı kadrosuna katmak için Galatasaray'ın Milan'a ödediği 6 milyon Euro'yu da üstlenerek toplamda 9 milyon Euro'luk bedeli ödeyecek.
GÖRÜŞMELERDE SON AŞAMA
Şu an için resmi imzanın atılması için son detayların çözülmesi bekleniyor. Morata, Como'dan gelecek haberi bekliyor ve İtalyan ekibi de transferi resmileştirmek için büyük gayret sarf ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray formasıyla 16 maça çıkan İspanyol forvet, bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 3 de asist kaydetti.