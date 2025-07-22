Denver Nuggets'ın Litvanyalı pivotu Jonas Valanciunas, Yunan ekibi Panathinaikos'un ilgisiyle ilgili spekülasyonlara son verdi.diyen Valanciunas, BasketNews'ten Donatas Urbonas'a konuştu:Denver, yaz aylarında Valanciunas'ı Sacramento Kings'ten Dario Saric karşılığında kadrosuna katmıştı. Ancak oyuncunun Atina'ya giderek Panathinaikos yetkilileriyle görüştüğü iddiaları sonrası geleceği belirsizleşmişti.Valanciunas'ın Denver ile olan sözleşmesinde iki sezon daha bulunuyor. Ancak 2026-27 sezonu için belirlenen 10 milyon dolarlık maaş garanti değil. Oyuncunun Panathinaikos'a geçebilmesi için Denver'ın onu serbest bırakması gerekiyordu.Geçtiğimiz sezon Kings ve Wizards formalarıyla 81 maça çıkan 33 yaşındaki pivot, 10.4 sayı, 7.7 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı. Nuggets'ta üç kez MVP seçilen Nikola Jokic'in arkasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.