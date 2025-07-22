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Valanciunas'tan söylentilere son nokta: "Bu sezon Denver'a odaklıyım"

Denver Nuggets'ın Litvanyalı pivotu Jonas Valanciunas, Yunan ekibi Panathinaikos'un ilgisiyle ilgili spekülasyonlara son verdi.

calendar 22 Temmuz 2025 11:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Valanciunas'tan söylentilere son nokta: 'Bu sezon Denver'a odaklıyım'
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Denver Nuggets'ın Litvanyalı pivotu Jonas Valanciunas, Yunan ekibi Panathinaikos'un ilgisiyle ilgili spekülasyonlara son verdi.

"Denver benimle devam etme kararını verdikten sonra, gelecek sezonla ilgili durumu netleştirmek istiyorum," diyen Valanciunas, BasketNews'ten Donatas Urbonas'a konuştu:

"Panathinaikos'ta, evime daha yakın bir yerde oynamak fikri elbette heyecan vericiydi. Ama bu fikir şimdilik bekleyecek. Bu sezon tamamen Nuggets'a odaklıyım. Sözleşmeme sadık kalacağım ve şampiyonluk hedefi için elimden geleni yapacağım."


Denver, yaz aylarında Valanciunas'ı Sacramento Kings'ten Dario Saric karşılığında kadrosuna katmıştı. Ancak oyuncunun Atina'ya giderek Panathinaikos yetkilileriyle görüştüğü iddiaları sonrası geleceği belirsizleşmişti.

Valanciunas'ın Denver ile olan sözleşmesinde iki sezon daha bulunuyor. Ancak 2026-27 sezonu için belirlenen 10 milyon dolarlık maaş garanti değil. Oyuncunun Panathinaikos'a geçebilmesi için Denver'ın onu serbest bırakması gerekiyordu.

Geçtiğimiz sezon Kings ve Wizards formalarıyla 81 maça çıkan 33 yaşındaki pivot, 10.4 sayı, 7.7 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı. Nuggets'ta üç kez MVP seçilen Nikola Jokic'in arkasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

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