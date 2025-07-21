Milan, Estupinan'da mutlu sona yakın!

Yaz transferinde Theo Hernandez'i Al Hilal'e yollayan Milan, Fransız oyuncunun alternatifini buldu.



TalkSports'un haberine göre; Milan, 27 yaşındaki sol bek Pervis Estupinan için Brighton ile prensip anlaşmasına vardı.



Milano ekibi, Geçtiğimiz perşembe günü Brighton ile görüşmelere başlamıştı.



2022 yaz transfer döneminde Villareal'den 17 milyon Euro bonservis ücretiyle İngiliz ekibine katılan Estupinan, 36 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti.