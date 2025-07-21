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Milan, Estupinan'da mutlu sona yakın!

Milan, Pervis Estupinan transferi için Brighton ile prensip anlaşmasına vardı.

calendar 21 Temmuz 2025 22:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milan, Estupinan'da mutlu sona yakın!
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Yaz transferinde Theo Hernandez'i Al Hilal'e yollayan Milan, Fransız oyuncunun alternatifini buldu.

TalkSports'un haberine göre; Milan, 27 yaşındaki sol bek Pervis Estupinan için Brighton ile prensip anlaşmasına vardı. 

Milano ekibi, Geçtiğimiz perşembe günü Brighton ile görüşmelere başlamıştı.

2022 yaz transfer döneminde Villareal'den 17 milyon Euro bonservis ücretiyle İngiliz ekibine katılan Estupinan, 36 maçta 1 gol, 1 asist kaydetti.
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