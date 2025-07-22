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Hakan Çalhanoğlu'ndan Dinçer Azaphan'a taziye ziyareti

Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu, yakın zamanda babasını kaybeden Galatasaraylı iş insanı Dinçer Azaphan'a taziye ziyaretinde bulundu.

calendar 22 Temmuz 2025 00:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Instagram
Hakan Çalhanoğlu'ndan Dinçer Azaphan'a taziye ziyareti
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Transfer döneminde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu, yakın zamanda babasını kaybeden, Galatasaray camiasının tanınan isimlerinden iş insanı Dinçer Azaphan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Dinçer Azaphan, görüşme sonrası Hakan Çalhanoğlu ile birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

"A Milli Takımımız'ın kaptanı, aynı zamanda hemşehrim olan Hakan Çalhanoğlu kardeşime taziye ziyaretinden ötürü çok teşekkür ederim. Kendisiyle uzun uzun sohbet ettik, memleketimiz Bayburt'u konuştuk. Her zaman yanındayım."

Bayburtlu olan iki ismin bu buluşması, sosyal medyada da ilgi gördü.

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