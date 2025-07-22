NBA'in yıldız oyun kurucularından Damian Lillard, kısa süren Milwaukee Bucks macerasının ardından Portland Trail Blazers'a geri döndü ve basın toplantısında konuştu.Lillard, Trail Blazers ile üç yıllığı 42 milyon dolarlık sözleşmeye imza atarken çocukları Damian Jr. ve ikizleri Kalii ile Kali de basın konferansında kendisine eşlik etti.Dame, toplantıdaşeklinde konuştu.Blazers koçu Chauncey Billups ve genel menajer Joe Cronin ile birlikte düzenlenen basın toplantısında konuşan Lillard, ilk 11 NBA sezonunu Portland'da geçirdikten sonra kendi talebiyle 2023-24 sezonu öncesinde Milwaukee Bucks'a takas olmuştu.35 yaşındaki ve dokuz kez All-Star seçilen Lillard, Portland'da "Dame Time" kutlamasıyla özdeşleşmişti. Ancak yakın zamanda sahalara dönmesi beklenmiyor.Indiana Pacers'a karşı oynanan ilk tur serisinde sol aşil tendonunu koparan Lillard, geçirdiği ameliyatın ardından büyük olasılıkla 2025-26 sezonunu kaçıracak.Bucks, bu ay başında Lillard'ı serbest bırakmış ve sözleşmesinin kalan 113 milyon dolarlık kısmını beş yıla yayarak ödemeye karar vermişti.ifadelerini kullanan Billups, oyuncusunun motivasyonuna dikkat çekti.Lillard, bu sezon sahalara dönme olasılığını tamamen dışlamasa da, Cronin süreci "gerekirse ne kadar uzun sürerse sürsün" şeklinde değerlendirdi.diyen Lillard,ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz sezonu 24.9 sayı ve 7.1 asist ortalamalarıyla tamamlayan Lillard, dokuzuncu All-Star seçimini kazanmasına rağmen derin ven trombozu nedeniyle yalnızca 58 maçta oynayabildi.Portland'daki son sezonunda 32.2 sayı ortalamasıyla kariyer rekorunu kıran Lillard, o sezon Houston Rockets'a karşı attığı 71 sayıyla NBA tarihinde 70+ sayı barajını geçen yedinci oyuncu olmuştu.Trail Blazers ile sadece dört playoff serisi kazanan Lillard, Batı Konferansı finallerine bir kez çıkabildi.Her zaman Portland ile yollarını barış içinde ayırdığını vurgulayan yıldız oyuncu, Giannis Antetokounmpo ile birlikte şampiyonluk hedefini kovalamak için ayrıldığını ve Blazers'ın genç yetenekler Scoot Henderson ile Shaedon Sharpe'a odaklandığını söyledi.2012 NBA Draftı'nda altıncı sıradan Portland tarafından seçilen Lillard, kulüp tarihinin en skorer oyuncusu (19.376 sayı) ve en çok üçlük atan ismi (2.387). Portland kariyerinde beş kez 60+ sayı barajını geçti.Kariyeri boyunca 25.1 sayı ve 6.7 asist ortalaması tutturan Lillard, 2013'te Yılın Çaylağı seçildi, 2021'de NBA'in 75. Yıl Takımı'na dahil edildi ve Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı.