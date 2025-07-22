Ahmetcan Kaplan'dan Galatasaray'a kötü haber!

Hollanda Ligi takımlarından Ajax'tan ayrılmak isteyen Ahmetcan Kaplan için önemli bir gelişme yaşandı.
Alman basınından Sky, Bundesliga takımlarından Köln'ün 22 yaşındaki milli defans oyuncusuyla büyük oranda anlaşmaya vardığını duyurdu.
BONSERVİS 6 MİLYON
Köln'ün 6 milyon euro bonservis bedeli talep eden Ajax ile pazarlıklarını sürdürdüğü duyuruldu. Öte yandan haberde, Galatasaray'ın Ahmetcan Kaplan'a ilgisinin azaldığı duyuruldu.
OKAN BURUK YALANLADI
Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ahmetcan Kaplan'ın transfer listelerinde olmadığını duyurdu.
Ajax ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Ahmetcan Kaplan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Alman basınından Sky, Bundesliga takımlarından Köln'ün 22 yaşındaki milli defans oyuncusuyla büyük oranda anlaşmaya vardığını duyurdu.
BONSERVİS 6 MİLYON
Köln'ün 6 milyon euro bonservis bedeli talep eden Ajax ile pazarlıklarını sürdürdüğü duyuruldu. Öte yandan haberde, Galatasaray'ın Ahmetcan Kaplan'a ilgisinin azaldığı duyuruldu.
OKAN BURUK YALANLADI
Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ahmetcan Kaplan'ın transfer listelerinde olmadığını duyurdu.
Ajax ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Ahmetcan Kaplan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.