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İrfan Can'da ters köşe

Son günlerde adı Beşiktaş ile anılan İrfan Can Kahveci için Fransa ekiplerinden Rennes talip oldu.

calendar 21 Temmuz 2025 09:41
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
İrfan Can'da ters köşe
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Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan ve adı bir diğer İstanbul takımı Beşiktaş ile anılan İrfan Can Kahveci'nin transferinde önemli gelişmeler yaşandı.

Geçtiğimiz sezonda Jose Mourinho ile yaşadığı uyumsuzluk nedeniyle sık sık gündeme gelen İrfan Can'ın ayrılması söz konusu.

TALİP FRANSA'DAN


Sarı-lacivertlilerdeki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu İrfan Can Kahveci için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son günlerde adı sık sık Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anılan futbolcunun yurt dışından da bir talibi olduğu öne sürüldü.

Milli futbolcuyu Fransız ekiplerinden Rennes'in takibe aldığı iddia edildi.

KAMP SONRASI KARAR

Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in, yıldız futbolcunun durumunu yakından izlediği ve Fenerbahçe'den ayrılması durumunda hızlıca harekete geçeceği öğrenildi.

İrfan Can'ın kamp sonrası geleceğiyle ilgili net bir karar vermesi bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 42 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 3 gol ve 4 asistlik katkıda bulundu.

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