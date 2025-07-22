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Batista Mendy için Sevilla iddiası

Trabzonspor'da forma giyen Batista Mendy için İspanya'dan transfer iddiası gündeme geldi. Tecrübeli ön liberoya Sevilla'nın talip olduğu öne sürüldü.

calendar 22 Temmuz 2025 01:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Batista Mendy için Sevilla iddiası
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Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor'da forma giyen Batista Mendy ile ilgili dikkat çekici bir transfer söylentisi ortaya atıldı.

SEVILLA İLGİLENİYOR

Fransız basınından L'Équipe'in haberine göre, La Liga ekiplerinden Sevilla, 25 yaşındaki ön liberoyla ilgileniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Bordo-Mavili formayla 43 resmi maçta görev yapan Fransız futbolcu, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Batista Mendy'nin Trabzonspor ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor. 

 
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