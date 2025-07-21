Jadon Sancho, Juventus'tan uzak!

Son günlerde çıkan Juventus ve Jadon Sancho haberleri hakkında yeni bir gelişme yaşandı.



SANCHO YAKIN DEĞİL!



The Athletic'in haberine göre, 25 yaşındaki İngiliz oyuncu Jadon Sancho'nun Juventus'a transfer olmaya yakın olmadığı belirtildi.



FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN DA İLGİSİ VARDI!



Jadon Sancho, geçtiğimiz günlerde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündeminde yer almıştı.



İngiliz oyuncunun, Manchester United ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.









