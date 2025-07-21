Müge Anlı ne zaman başlayacak, yeni sezon ne zaman? 2025

Hafta içi her sabah izleyiciyle buluşan ve kayıp dosyalarından cinayet vakalarına kadar birçok toplumsal olaya ışık tutan program, yaz tatili nedeniyle sezon finaline girdi. Peki, Müge Anlı ne zaman başlayacak, yeni sezon ne zaman?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert 2025 yaz sezonuna girerken yayın hayatına kısa bir ara verdi.

27 Haziran 2025 Cuma günü sezon finali yapan programın yeni bölümlerle ekranlara dönüş tarihi henüz netleşmedi. Daha evvel açıklanan yayın takvimleri dikkate alındığında Müge Anlı yeni sezonun Eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.



ATV'den veya Müge Anlı cephesinden programın yeni sezon başlangıç tarihine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki sezonlara bakıldığında, programın Ağustos ayının sonlarında tanıtımlarının yayınlanacağı ve Eylül 2025'in ikinci haftasında tekrar izleyicilerle buluşacağı öngörülüyor.