Uzun süredir diziyle özdeşleşen başarılı oyuncunun projeye veda etmesinin perde arkasındaki nedenler ve gelecek sezon için yapılan planlamalar merak konusu oldu. Peki, Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı, neden yok, başrol kim olacak?

2019 yılından bu yana Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini oynayan Burak Özçivit'in projeden ayrıldığı kesinlik kazandı.

Beş sezondur dizinin başrolünde yer alan ünlü oyuncunun 7. sezonda yer almayacağı, kulis bilgileri ve sosyal medya hareketleriyle netleşti.



Yeni sezon için taraflar arasında yapılan görüşmelerde Burak Özçivit'in bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği fakat ücretin yapımcı firma tarafından kabul edilmediği öne sürüldü.

Yaşanan anlaşmazlık sonrası taraflar uzlaşamadı ve Özçivit diziden ayrılma kararı aldı. Özçivit'in dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı ve dizinin resmi sosyal medya hesabını takipten çıkması da dikkat çekti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın paylaştığı bilgilere göre oyuncunun ayrılığı yapım ekibiyle yaşadığı bölüm başı ücret anlaşmazlığından kaynaklandı.



Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda önemli bir zaman atlaması yaşanacağı konuşuluyor. Senaryonun Osman Bey'in yaşlılık dönemine ve Orhan Gazi dönemine taşınacağı ifade ediliyor.

Kuruluş Osman yeni başrol oyuncusunun Osman Bey'in yaşlı halini canlandıracak bir isim olacağı düşünülüyor. Yapım ekibinin, başrol için Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerle görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.

Orhan Bey karakterinin kim tarafından canlandırılacağı ise henüz netlik kazanmadı.