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Berkan Kutlu'ya La Liga'dan talip çıktı!

İspanyol temsilcisi Espanyol, Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'yu kiralamak için girişimlere başladı.

calendar 21 Temmuz 2025 23:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Berkan Kutlu'ya La Liga'dan talip çıktı!
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Galatasaray'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, İspanya'dan bir teklif aldı.

ESPANYOL'DAN RESMİ TEKLİF

La Liga ekiplerinden Espanyol, tecrübeli futbolcu için Galatasaray'a kiralama ve satın alma opsiyonlu resmi bir teklif sundu.

BERKAN KUTLU SICAK, SON KARAR YÖNETİMİN

Oyuncunun bu transfer ihtimaline olumlu yaklaştığı, ancak son kararın Galatasaray yönetimine ait olacağı öğrenildi.

GALATASARAY'DA NE YAPTI?

Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 150 resmi karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 3 gol, 7 asistlik katkı sağladı. 

 
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