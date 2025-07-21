Berkan Kutlu'ya La Liga'dan talip çıktı!

Galatasaray'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, İspanya'dan bir teklif aldı.
ESPANYOL'DAN RESMİ TEKLİF
La Liga ekiplerinden Espanyol, tecrübeli futbolcu için Galatasaray'a kiralama ve satın alma opsiyonlu resmi bir teklif sundu.
BERKAN KUTLU SICAK, SON KARAR YÖNETİMİN
Oyuncunun bu transfer ihtimaline olumlu yaklaştığı, ancak son kararın Galatasaray yönetimine ait olacağı öğrenildi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 150 resmi karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 3 gol, 7 asistlik katkı sağladı.
ESPANYOL'DAN RESMİ TEKLİF
La Liga ekiplerinden Espanyol, tecrübeli futbolcu için Galatasaray'a kiralama ve satın alma opsiyonlu resmi bir teklif sundu.
BERKAN KUTLU SICAK, SON KARAR YÖNETİMİN
Oyuncunun bu transfer ihtimaline olumlu yaklaştığı, ancak son kararın Galatasaray yönetimine ait olacağı öğrenildi.
GALATASARAY'DA NE YAPTI?
Berkan Kutlu, sarı-kırmızılı formayla bugüne kadar 150 resmi karşılaşmaya çıktı ve bu süreçte 3 gol, 7 asistlik katkı sağladı.