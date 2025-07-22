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Kerem'in önceliği Avrupa

Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu transferinde ısrarcı tutumunu sürdürüyor. Benfica'dan ayrılmayı planlayan milli yıldız, Avrupa'dan beklediği teklifleri alamaması durumunda siyah-beyazlıların teklifine olumlu yanıt vermeye sıcak bakıyor.

calendar 22 Temmuz 2025 10:37
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Kerem'in önceliği Avrupa
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Beşiktaş'ın sol kanat transferi için gündemine aldığı Kerem Aktürkoğlu konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki milli futbolcunun transferi için girişimlere başladığı iddia edildi. Benfica basınında çıkan haberlere göre Portekiz kulübünde geçen sezon Orkun Kökçü'yle birlikte müthiş ikili olan başarılı futbolcu, Benfica'dan ayrılmak istiyor.

Kerem'in, Başkan Adalı ile telefonla görüştüğü ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ancak istediği teklifleri alamaması durumunda Beşiktaş'ta seve seve oynayabileceği kaydedildi.


MİLAN DA DEVREYE GİRDİ

Siyah-beyazlıların transferde ciddi adımlar attığı milli yıldız için dev bir rakip devreye girdi.

İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu için 15-20 milyon aralığında bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor.

Başkan Serdal Adalı, Gedson Fernandes ve Orkun Kökçü transferleri nedeniyle Benfica ile kurulan yakın ilişkileri devreye sokarak bu transferde avantaj sağlamaya çalışıyor. Siyah-beyazlılar, milli yıldızın transferi için satın alma opsiyonundaki rakamı yükselterek bu yarışta öne geçmeyi hedefliyor.

BONSERVİS BEDELİ 24 MİLYON EURO

Başkan Serdal Adalı, Kerem'in 24 milyon euro'luk bonservis bedelini Orkun Kökçü'de olduğu gibi taksitli ödemeyle çözmeyi planlıyor. Milli futbolcuyla da senelik maaş konusunda görüşmeler başladı.

 

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