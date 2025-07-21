TFF 1. Lig'de ilk iki haftanın programı açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu 1. ve 2. hafta müsabakalarının programı belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk iki haftanın maç programı şöyle:8 Ağustos Cuma:21.30 Ümraniyespor-Manisa FK (Ümraniye Belediyesi Şehir)9 Ağustos Cumartesi:19.00 Erzurumspor FK-Sivasspor (Erzurum Kazım Karabekir)19.00 İstanbulspor-Serik Belediyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)21.30 Atakaş Hatayspor-Ankara Keçiörengücü (Stat henüz açıklanmadı)21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer (Iğdır Şehir)10 Ağustos Pazar:16.30 Bandırmaspor-Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)19.00 Boluspor-Vanspor FK (Stat henüz açıklanmadı)21.30 Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler (Çorum Şehir)21.30 Bodrum FK-Pendikspor (Bodrum İlçe)11 Ağustos Pazartesi:21.30 Esenler Erokspor-Adana Demirspor (Esenler Erokspor)15 Ağustos Cuma:21.30 Serik Belediyespor-Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)16 Ağustos Cumartesi:16.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)19.00 Sarıyer-Boluspor (Stat henüz açıklanmadı)21.30 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)21.30 Adana Demirspor-Çorum FK (Yeni Adana)17 Ağustos Pazar:19.00 Sivasspor-Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)19.00 Vanspor FK-Esenler Erokspor (Stat henüz açıklanmadı)21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)18 Ağustos Pazartesi:21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)Not: Saha bilgisi boş bırakılan karşılaşmaların hangi stadyumlarda oynanacağının daha sonra ilan edileceği belirtildi.