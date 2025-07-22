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Ali Koç'tan Kulüpler Birliği'ni bırakma kararı!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakma kararı aldığı ortaya çıktı.

calendar 22 Temmuz 2025 09:42
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Ali Koç'tan Kulüpler Birliği'ni bırakma kararı!
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Türk futbolunda yeni sezon hazırlıkları sürerken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2022 yılının Haziran ayından bu yana Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'nı yürüten Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bu görevinden ayrılma kararı aldı.

Geçen sezon Galatasaray dışındaki tüm takımlardan destek alarak yeniden başkan seçilen Koç, 29 Temmuz'da yapılacak olan Genel Kurul'da görevini yeni bir isme devredecek.

Öte yandan kulüplerin görevine devam etmesi yönündeki çağrılarına rağmen Ali Koç, bu tekliflere teşekkür ederek geri çevirdi.

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