Haber Tarihi: 21 Temmuz 2025 18:14 -
Güncelleme Tarihi:
21 Temmuz 2025 18:14
ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman? ATA AÖF üç ders sınav tarihi
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bünyesindeki mezuniyete kalan üç ders sınavı, bu yıl 2025 yaz döneminde mezuniyet şansını uzatan öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor. Peki, ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman?
Erzurum Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) akademik takvimini yayınlamasıyla birlikte ATA AÖF bütünleme, üç ders sınav tarihleri de belli oldu. Mezuniyeti için en fazla 3 dersi kalan, bu dersleri 2024‑2025 eğitim‑öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında başarısız olarak tamamlayan öğrenciler katılabiliyor.Atatürk Üniversitesi ATA AÖF resmî sitesi (ataaof.edu.tr) veya sosyal medya hesaplarında başvuru tarihleri duyurulur.
ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 09:30'da tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav genellikle tek oturumda, yüz yüze yapılır. Yanınızda geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) ve sınav giriş belgesi bulunmalıdır.
ÜÇ DERS SINAVINA KATILIM NASIL SAĞLANIR?
2024–2025 eğitim-öğretim yılı itibarıyla mezuniyet için en fazla 3 dersi kalan öğrenciler.
Bu derslerin 2024–2025 güz ve/veya bahar dönemlerinde başarısız olunmuş olması gerekir.
Yaz okuluna katılmayan öğrenciler üç ders sınavına başvurabilir (ikisi aynı anda seçilemez).
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.