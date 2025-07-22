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Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası başladı!

Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından düzenlenen Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası, Ankara'da resmen başladı.

calendar 22 Temmuz 2025 00:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası başladı!
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Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) düzenlediği Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile Bilkent Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki şampiyonanın açılış töreni, ODTÜ Devrim Stadyumu'nda düzenlendi.

Törene, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Kürşat Aydoğan, EUSA İcra Komitesi Üyesi Agita Abele ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Yönal, katıldı.


Prof. Dr. Yozgatlıgil, törendeki konuşmasında, "Şampiyonaya ev sahipliği yapmak hem bir sorumluluk hem de gerçek bir gurur kaynağı." dedi.

Organizasyonla dostluğun ve karşılıklı saygının kutlandığının altını çizen Prof. Dr. Aydoğan da "Turnuvanın nefes kesici anlar ve kalıcı bağlantılar ile dolu unutulmaz bir deneyim olmasını umuyorum." diye konuştu.

EUSA İcra Komitesi Üyesi Abele ise organizasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek "Sonuçta sadece bir takım şampiyon olacak olsa da hepimiz, dost olarak Avrupa Üniversitelerarası 7)li Ragbi Şampiyonası mirasının bir parçası olmaktan gurur duyan sportmenlik elçileri olarak bir araya gelmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Yönal'ın konuşmacılara hediye takdim etmesinin ardından 6 ülkeden 10'u erkek 5'i kadın takımları olmak üzere toplam 15 takımın mücadele edeceği organizasyonun resmi açılışı gerçekleştirildi.

Şampiyona 24 Temmuz Perşembe günü Bilkent Üniversitesi'ndeki madalya töreniyle sona erecek.

 
 
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