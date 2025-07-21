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Dusan Tadic, Atletico Madrid'e doğru!

Atletico Madrid'in, Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic ile yaptığı görüşmelerde mesafe katettiği öne sürüldü.

calendar 21 Temmuz 2025 00:05 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 00:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Tadic, Atletico Madrid'e doğru!
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Sırp futbolcu Dusan Tadic'in yeni adresinin neresi olacağıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz 2 sezonu sarı-lacivertli forma giyerek geçiren Dusan Tadic ile yollarını sezon sonunda ayrılmıştı. Eski takımı Ajax'a dönmesi de gündemde olan isim, henüz bir takımla anlaşamazken son günlerde Atletico Madrid iddiaları gündeme geldi.

ATLETICO MADRID İHTİMALİ

TRT Spor'un haberine göre Atletico Madrid, Dusan Tadic ile yaptığı görüşmelerde oldukça mesafe katetti.

ÇOK TALİBİ VARDI

Dusan Tadic'e başta eski kulübü Vojvodina, Rusya ve ABD'den teklifler vardı. Ayrıca Sırbistan'da Kızılyıldız da onu "tarihin en çok kazanan Sırp sporcusu" yapmaya hazırdı. Ancak 35 yaşındaki oyuncu, ülkesine dönmeyi düşünmediğini net şekilde belirmişti.
SEZON PERFORMANSI

36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 53 maçta, 13 gol 18 asistlik skor katkısı verdi.
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