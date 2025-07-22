Haber Tarihi: 22 Temmuz 2025 11:58 - Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 11:58

ise tercih süreci sona eriyor: 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak tercih süreci resmen başladı. Kılavuza göre, öğrenciler tercih işlemlerini 10 gün içinde tamamlayacak. Yerleştirmelerde puan eşitliği olması durumunda; sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıf yıl sonu başarı puanı üstünlüğü esas alınacak. Peki, lise tercihleri için son gün ne zaman? LGS yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

ise tercih süreci sona eriyor: 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Lise tercihleri için süreç devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, LGS 2025 tercihleri 14 Temmuz – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, belirtilen tarihler arasında e-Okul sistemi üzerinden tercih işlemlerinizi tamamlayabilecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in resmi programına göre, yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü meb.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak

MERKEZİ YERLEŞTİRME

a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

b) 08/02/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilerden tercih döneminde merkezî sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 1 (bir) olacak şekilde ek kontenjan verilecektir. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak olup yerleştirmeye esas nakillerde (1 ve 2. nakil) ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacaktır.

c) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; okul başarı puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme 9 yapılır.

ç) Yerleştirme işlemleri sonucunda merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihine yerleşen öğrencilerin yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

YEREL YERLEŞTİRME

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

b) Tercih edilen lise bakımından; - Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden; komşu kayıt alanındaki öğrenciler de diğer kayıt alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. - Yerleştirmede, okul başarı puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilecektir.

c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacak.
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