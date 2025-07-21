Haber Tarihi: 21 Temmuz 2025 16:24 - Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 16:24

Esra Erol Kübra'nın babası öldü mü, Hikmet Bey yaşıyor mu? Caner Toygar açıklamasıyla gündem oldu

Esra Erol programında yaşanan Kübra ve Abdullah arasındaki ilişki sürecinde sık sık ekranlara gelen baba Hikmet Bey, son günlerde ölüm iddialarıyla sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Esra Erol Kübra'nın babası öldü mü, Esra Erol Hikmet yaşıyor mu, Caner neler söyledi merak ediliyor.

Esra Erol Kübra'nın babası öldü mü, Hikmet Bey yaşıyor mu? Caner Toygar açıklamasıyla gündem oldu
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hızla yayılan bir iddiaya göre, Hikmet Bey'in köy yolunda yürürken kalp krizi geçirdiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği öne sürüldü. Peki, Esra Erol Kübra'nın babası öldü mü, Esra Erol Hikmet öldü mü, yaşıyor mu?

ESRA EROL KÜBRA'NIN BABASI ÖLDÜ MÜ?

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı, her gün farklı hayat hikayelerine ev sahipliği yaparken, son günlerde sosyal medyada yayılan iddialar büyük yankı uyandırdı.

Programda kızı Kübra'nın yaşadığı ilişki nedeniyle sıkça ekranlara gelen ve izleyicilerin yakından tanıdığı Hikmet Bey hakkında "öldü" iddiası gündemi sarstı. Esra Erol Kübra'nın babası öldü mü sorusu sonunda cevap buldu.

Abdullah isimli damat adayıyla yaşanan gerilimler sırasında yaptığı açıklamalarla hafızalara kazınan Hikmet Bey'in öldüğüne dair bazı haber ve paylaşımlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Ortaya atılan iddiaya göre, Hikmet Bey köy yolunda yürürken kalp krizi geçirdi ve olay yerinde hayatını kaybetti. Hatta haberlerde, cenazesinin Trabzon'un Of ilçesinde toprağa verildiği, kızı Kübra'nın ise sağlık sorunları nedeniyle cenazeye katılamadığı gibi detaylara da yer verildi.

ESRA EROL HİKMET ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Esra Erol Hikmet'in ölümüne dair ortaya atılan söylentiler, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Esra Erol Hikmet öldü mü sorusu gündemde yer edindi. Edinilen son bilgilere göre bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Esra Erol Hikmet Bey'in hayatta olduğu ve sağlığının yerinde olduğu doğrulandı.

Program çevresine yakın kaynaklar, kalp krizi haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu bilgilerin sosyal medya kaynaklı yanlış yönlendirmeler olduğunu vurguladı.

Hikmet Bey'in şu sıralar memleketi Trabzon'da olduğu, herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı ve ailesiyle irtibat halinde olduğu öğrenildi.

ESRA EROL CANER AÇIKLAMA YAPTI

Gündemi sarsan iddiaların ardından açıklama Esra Erol'la evlilik programlarından tanınan Caner Toygar'dan geldi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Hikmet Bey'in ölmediğini açıkça belirten Caner Toygar, "Birçok sayfa yalan yanlış bilgiler yayıyor. Zamanında benimle ilgili de böyle asılsız haberler yapılmıştı. İnsanların gerçeği ayırt etmesi güçleşti. Abdullah Bey ile görüştük. Hikmet Abi yaşıyor. Sağlık durumu gayet iyi. Lütfen bu tarz haberlere inanmayın." ifadelerine yer verdi.
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