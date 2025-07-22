İtalyanlar istedi, Mourinho vermedi!

Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek geçtiğimiz sezonki performansıyla Avrupa'nın bazı takımlarının radarına girdi.
19 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen Bologna'nın bu transfer için Fenerbahçe ile temasa geçtiği ancak yönetimin Portekizli teknik adam Mourinho'nun da takımda kalmasını istediği genç savunmacının satışına soğuk baktığı öğrenildi.
Mourinho'nun yeni sezonda genç oyuncuya şans vermeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında...
Geçtiğimiz sezon 20 maçta 2 gol, 1 asiste imza atan Yusuf'un Sarı-Lacivertliler ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
19 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen Bologna'nın bu transfer için Fenerbahçe ile temasa geçtiği ancak yönetimin Portekizli teknik adam Mourinho'nun da takımda kalmasını istediği genç savunmacının satışına soğuk baktığı öğrenildi.
Mourinho'nun yeni sezonda genç oyuncuya şans vermeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında...
Geçtiğimiz sezon 20 maçta 2 gol, 1 asiste imza atan Yusuf'un Sarı-Lacivertliler ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.