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İtalyanlar istedi, Mourinho vermedi!

Bologna'nın Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek ile yakından ilgilendiği ancak Portekizli teknik adam Mourinho'nun oyuncunun takımda kalmasını istediği öğrenildi.

calendar 22 Temmuz 2025 08:29
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
İtalyanlar istedi, Mourinho vermedi!
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Fenerbahçe'nin genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek geçtiğimiz sezonki performansıyla Avrupa'nın bazı takımlarının radarına girdi.

19 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen Bologna'nın bu transfer için Fenerbahçe ile temasa geçtiği ancak yönetimin Portekizli teknik adam Mourinho'nun da takımda kalmasını istediği genç savunmacının satışına soğuk baktığı öğrenildi.

Mourinho'nun yeni sezonda genç oyuncuya şans vermeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında...

Geçtiğimiz sezon 20 maçta 2 gol, 1 asiste imza atan Yusuf'un Sarı-Lacivertliler ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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