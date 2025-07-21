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Inter Başkanı'ndan Hakan Çalhanoğlu açıklaması

Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan net açıklama geldi. İşte detaylar...

calendar 21 Temmuz 2025 17:31 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 17:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Inter Başkanı'ndan Hakan Çalhanoğlu açıklaması
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Son günlerde adı önce Galatasaray, ardından da Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu hakkında Inter cephesinden net bir açıklama geldi.

İtalyan devinin başkanı Giuseppe Marotta, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

"HAYALİ TALEPLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ!"

Marotta, Türkiye kaynaklı transfer iddialarına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:


"Hakan Çalhanoğlu için ortada bir durum yokken, sanki varmış gibi bir mesele haline gelmesini istemiyorum. Türkiye'den geldiği söylenen hayali taleplerle karşı karşıyayız ama bize hiçbiri ulaşmıyor. Hiçbir şey gelmedi."

"23'ÜNDE BEKLİYORUZ"

Marotta, oyuncuyla sürekli temas halinde olduklarını da vurgularken, Çalhanoğlu'nun ayrılık yönünde herhangi bir talepte bulunmadığını ifade etti ve "Hakan'ı 23'ünde bekliyoruz. Onunla sürekli konuşuyoruz, ayrılma isteğini dile getirmedi." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 47 resmi maçta görev alan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek dikkat çekmişti. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.

 

 

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