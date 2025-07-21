Feyenoord'a Japon stoper

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.



Sacha Tavolieri'nin haberine göre Feyenoord, Gent'de oynayan Tsuyoshi Watanabe'yi kadrosuna katmaya çok yakın.



Edinilen bilgilere göre Watanabe ve Feyenoord arasındaki anlaşmalarda pürüz kalmadı.



İlerleyen günlerde kulüpler arasında da son adımın atılması bekleniyor.



PERFORMANSI



Watanabe geçtiğimiz sezonda 48 maça çıktı ve 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.



