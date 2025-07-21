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Feyenoord'a Japon stoper

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, bir diğer Hollanda takımı Gent'den Tsuyoshi Watanabe'yi transfer etmekte ısrarcı.

calendar 21 Temmuz 2025 14:29 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 14:32
Fotoğraf: Imago
Feyenoord'a Japon stoper
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Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Feyenoord, Gent'de oynayan Tsuyoshi Watanabe'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

Edinilen bilgilere göre Watanabe ve Feyenoord arasındaki anlaşmalarda pürüz kalmadı.

İlerleyen günlerde kulüpler arasında da son adımın atılması bekleniyor.

PERFORMANSI

Watanabe geçtiğimiz sezonda 48 maça çıktı ve 3 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

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