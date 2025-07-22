Ali Koç'un seyirci talebine Bakan Bak'tan cevap

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik ilgili paydaşlarla iş birliği ve koordinasyonun artırılması ile önümüzdeki sezona ilişkin güvenlik stratejilerinin belirlenmesi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı koordinesinde toplantı gerçekleşti.
Üç gün sürecek olan çalıştaya T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın üst düzey yöneticileri, 81 İl Emniyet Müdürlüğü müsabaka güvenlik amirleri ile Trendyol Süper Lig'de takımı bulunan illerimizin Gençlik ve Spor İl Müdürleri katıldı.
HACIOSMANOĞLU: "STATLARIN GÜVENLİĞİ.."
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, Türk futbolunu daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için bir arada olduklarını belirtti.
Göreve geldiklerinden bu yana futbolun marka değerini yukarıya çekmek için çalıştıklarının altını çizen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Statların güvenliği önceliğimizdir. Birçok teknolojik ve yapısal yeniliği statlara adapte ediyoruz. Artık tribünlerde ve stadyum dışında futbolun kardeşlik ruhuna aykırı hareket edenler anında tespit ediliyor. Ne yazık ki zaman zaman yaşanan taşkınlıklar sadece oyunu değil toplum huzurunu da gölgelemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk futbolunun uluslararası düzeyde hak ettiği yere gelmesi gerektiğini, hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine emin olduğunu belirtmişti. Bu sadece federasyonun çabalarıyla değil, tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle olur. Bu anlamda çalıştay futbolun ruhunu koruyacak önemdedir. Yeni sezona daha etkin güvenlik önlemleriyle hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE BENZER MUAMELE YAPILSIN"
Çalıştayda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç "Bazı ülkelerde, özellikle Belçika ve Hollanda'da, maçlara giden Türk taraftarı ayrımcı ve eşitsiz muameleye tabi tutulmaktadır. Mütakabiliyet esası ele alınmalıdır. Bizim gittiğimiz bir ülkede gördüğümüz muamele, o ülkenin başka bir takımı Türkiye'ye geldiğinde benzer muameleye tabi tutulmalıdır." dedi.
"KALE ARKALARINDA AYAKTA SEYİRCİ OLSUN"
Öte yandan Ali Koç "Artık UEFA, kale arkalarında 6-7 ülkede ayakta seyirci uygulamasına başladı. Avrupa maçlarında da bu yasak kaldırılmak üzere. Spor Bakanlığımızın da ayakta seyirciye izin vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Emniyet güçlerinin futbol ve birçok spor organizasyonu için özveriyle görev yaptığının altını çizen Ali Koç, "Futbol, ülkemiz için yalnızca bir spor dalı değil, milyonların kalbine dokunan bir değer. Bu kadar geniş bir etki alanına sahip oyunun düzenli, güvenli ve adil koşullarda oynanması için güçlü bir koordinasyon gerekmekte." ifadelerini kullandı.
Kulüplerin yaşadığı zorluklar ve talepleriyle ilgili de konuşan Ali Koç, güvenlik personeli masrafları, stadyumlarda kale arkalarına ayakta seyirci alınması, bazı maçlarda deplasman taraftarlarının sayısının stat kapasitesinin yüzde 30'una çıkarılması gibi konularda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.
Ali Koç, 3 gün sürecek çalıştayda bütün sorunları ele alarak çözümlerin üretilmesi için çaba göstereceklerini de sözlerine ekledi.
SPOR BAKANI: "İÇİŞLERİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çalıştayda yaptığı açıklamada "Deplasmandaki seyirci kontenjanı, ayakta seyirci konusu gibi konuları İçişleri Bakanlığımız ile görüşüp değerlendirmeye alacağız." dedi.
Üç gün sürecek olan çalıştaya T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın üst düzey yöneticileri, 81 İl Emniyet Müdürlüğü müsabaka güvenlik amirleri ile Trendyol Süper Lig'de takımı bulunan illerimizin Gençlik ve Spor İl Müdürleri katıldı.
HACIOSMANOĞLU: "STATLARIN GÜVENLİĞİ.."
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, Türk futbolunu daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için bir arada olduklarını belirtti.
Göreve geldiklerinden bu yana futbolun marka değerini yukarıya çekmek için çalıştıklarının altını çizen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Statların güvenliği önceliğimizdir. Birçok teknolojik ve yapısal yeniliği statlara adapte ediyoruz. Artık tribünlerde ve stadyum dışında futbolun kardeşlik ruhuna aykırı hareket edenler anında tespit ediliyor. Ne yazık ki zaman zaman yaşanan taşkınlıklar sadece oyunu değil toplum huzurunu da gölgelemektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk futbolunun uluslararası düzeyde hak ettiği yere gelmesi gerektiğini, hangi ligde olursa olsun tüm kulüplerimizin gereken hassasiyeti göstereceğine emin olduğunu belirtmişti. Bu sadece federasyonun çabalarıyla değil, tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle olur. Bu anlamda çalıştay futbolun ruhunu koruyacak önemdedir. Yeni sezona daha etkin güvenlik önlemleriyle hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE BENZER MUAMELE YAPILSIN"
Çalıştayda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç "Bazı ülkelerde, özellikle Belçika ve Hollanda'da, maçlara giden Türk taraftarı ayrımcı ve eşitsiz muameleye tabi tutulmaktadır. Mütakabiliyet esası ele alınmalıdır. Bizim gittiğimiz bir ülkede gördüğümüz muamele, o ülkenin başka bir takımı Türkiye'ye geldiğinde benzer muameleye tabi tutulmalıdır." dedi.
"KALE ARKALARINDA AYAKTA SEYİRCİ OLSUN"
Öte yandan Ali Koç "Artık UEFA, kale arkalarında 6-7 ülkede ayakta seyirci uygulamasına başladı. Avrupa maçlarında da bu yasak kaldırılmak üzere. Spor Bakanlığımızın da ayakta seyirciye izin vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Emniyet güçlerinin futbol ve birçok spor organizasyonu için özveriyle görev yaptığının altını çizen Ali Koç, "Futbol, ülkemiz için yalnızca bir spor dalı değil, milyonların kalbine dokunan bir değer. Bu kadar geniş bir etki alanına sahip oyunun düzenli, güvenli ve adil koşullarda oynanması için güçlü bir koordinasyon gerekmekte." ifadelerini kullandı.
Kulüplerin yaşadığı zorluklar ve talepleriyle ilgili de konuşan Ali Koç, güvenlik personeli masrafları, stadyumlarda kale arkalarına ayakta seyirci alınması, bazı maçlarda deplasman taraftarlarının sayısının stat kapasitesinin yüzde 30'una çıkarılması gibi konularda gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.
Ali Koç, 3 gün sürecek çalıştayda bütün sorunları ele alarak çözümlerin üretilmesi için çaba göstereceklerini de sözlerine ekledi.
SPOR BAKANI: "İÇİŞLERİ İLE GÖRÜŞECEĞİZ"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çalıştayda yaptığı açıklamada "Deplasmandaki seyirci kontenjanı, ayakta seyirci konusu gibi konuları İçişleri Bakanlığımız ile görüşüp değerlendirmeye alacağız." dedi.