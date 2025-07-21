Trabzonspor'a gelmedi Flamengo'ya gidiyor!

Trabzonspor'a transferi son anda iptal olan Saul Niguez'in yeni adresi netleşti.
YENİ DURAĞI BELLİ OLUYOR!
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Flamengo, Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki Saul Niguez'i transfer etmeye çok yakın.
SÖZLÜ ANLAŞMA
Bordo-mavililer ile anlaşmaya sağlayamayan İspanyol orta saha, Brezilya ekibi Flamengo ile 3 yıllık sözleşme için sözlü olarak anlaşma sağladı.
BAŞKAN YOĞUN MESAİ HARCADI!
Brezilya ekibi başkanı Jose Boto, Saul'u ikna etmek için yoğun mesai harcadı.
SON ANDA İPTAL OLDU!
Trabzonspor, 4 yıllık anlaşma sağladıkları 30 yaşındaki futbolcunun ailevi sebeplerinden ötürü transferden vazgeçtiğini açıkladı.
Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.
YENİ DURAĞI BELLİ OLUYOR!
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Flamengo, Atletico Madrid forması giyen 30 yaşındaki Saul Niguez'i transfer etmeye çok yakın.
SÖZLÜ ANLAŞMA
Bordo-mavililer ile anlaşmaya sağlayamayan İspanyol orta saha, Brezilya ekibi Flamengo ile 3 yıllık sözleşme için sözlü olarak anlaşma sağladı.
BAŞKAN YOĞUN MESAİ HARCADI!
Brezilya ekibi başkanı Jose Boto, Saul'u ikna etmek için yoğun mesai harcadı.
SON ANDA İPTAL OLDU!
Trabzonspor, 4 yıllık anlaşma sağladıkları 30 yaşındaki futbolcunun ailevi sebeplerinden ötürü transferden vazgeçtiğini açıkladı.
Bordo-mavililerin yaptığı açıklamada "Kulübümüz, bir süredir transfer görüşmelerini yürüttüğü Saul Niguez'in transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla yazılı anlaşma sağlamış, mali detaylarda da her iki tarafın memnuniyeti esas alınarak mutabakata varmıştı. Oyuncunun bugün itibarıyla Trabzon'a gelerek sağlık kontrolleri ve resmi imzaların atılması için tüm seyahat planlamaları da tarafımızca yerine getirilmişti. Ancak oyuncu; gelinen son aşamada ailevi sebeplerini gerekçe göstererek, kararından vazgeçtiğini tarafımıza bildirmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, Saul Niguez'in transfer süreci durdurulmuştur." denildi.PERFORMANSI
İptal olan transfer sonrasında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Trabzonspor'u herhangi biri, kim olursa olsun, herhangi bir sebepten dolayı istemiyorsa, çok özür dilerim bizim oranın tabiriyle baksın dalgasına. Benim çok net söylediğim şey bu. Bu transferden bağımsız diyorum." ifadelerini kullandı.
SAUL NIGUEZ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Trabzonspor'a transferinin iptal olmasının ardından açıklama yapan Saul Niguez "Bazı kişisel sebepler yüzünden olmadı. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir." dedi.
İptal olan transfer sonrasında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Trabzonspor'u herhangi biri, kim olursa olsun, herhangi bir sebepten dolayı istemiyorsa, çok özür dilerim bizim oranın tabiriyle baksın dalgasına. Benim çok net söylediğim şey bu. Bu transferden bağımsız diyorum." ifadelerini kullandı.
SAUL NIGUEZ'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Trabzonspor'a transferinin iptal olmasının ardından açıklama yapan Saul Niguez "Bazı kişisel sebepler yüzünden olmadı. Umarım bir gün yollarımız tekrar kesişir." dedi.
Geçen sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki futbolcu, 26 maçta 1 gol attı ve 6 asist yaptı.