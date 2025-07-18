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ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim akademik takvimi 2025-2026
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2025 16:19 -
Güncelleme Tarihi:
18 Temmuz 2025 16:19
ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim akademik takvimi 2025-2026
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi yaz okulu kayıtları alınıyor. ATA AÖF öğrencileri yaz okulunda en fazla 5 ders alabiliyor. Yaz okulunu tamamlayan öğrenciler sınava katılacak. Ardından 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi heyecanı başlıyor. ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi açıköğretim 2025-2026 sınav takvimi belli oldu.
ATA AÖF akademik takvimine göre 20 Temmuz'da yaz okulu kayıt süresi tamamlanıyor. Öğrenciler ağustos ayında son bulacak yaz okulunun hemen sonrasında yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavına dahil olacak. 2025-26 yeni eğitim yılı da 29 Eylül'de ders kayıtları ile başlayacak. İşte, ATA AÖF yeni eğitim yılı takvimi...
ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
14 Temmuz'da başlayan yaz okulu kayıtları 20 Temmuz'da son buluyor. Ardından öğrenciler 24 Ağustos Pazar günü saat 09:30'da yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavına katılacak.
ATA AÖF TAKVİMİ 2025-2026
Güz Dönemi
Ders kayıtları: 29 Eylül - 3 Ekim 2025
Mazeretli ders kayıt: 6 - 10 Ekim 2025
Dersler: 6 Ekim 2025- 9 Ocak 2026
Vize: 22-23 Kasım 2025
Final: 10-11 Ocak 2026
Bütünleme: 14-15 Şubat 2026
Bahar Dönemi
Ders kayıtları: 16-20 Şubat 2026
Mazeretli ders kayıt: 23-27 Şubat 2026
Dersler: 23 Şubat - 29 Mayıs 2026
Vize: 18-19 Nisan 2026
Final: 13-14 Haziran 2026
Bütünleme: 18-19 Temmuz 2026
Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 22 Ağustos 2026
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