ATA AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim akademik takvimi 2025-2026

ATA AÖF akademik takvimine göre 20 Temmuz'da yaz okulu kayıt süresi tamamlanıyor. Öğrenciler ağustos ayında son bulacak yaz okulunun hemen sonrasında yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavına dahil olacak. 2025-26 yeni eğitim yılı da 29 Eylül'de ders kayıtları ile başlayacak. İşte, ATA AÖF yeni eğitim yılı takvimi...



ATA AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?



14 Temmuz'da başlayan yaz okulu kayıtları 20 Temmuz'da son buluyor. Ardından öğrenciler 24 Ağustos Pazar günü saat 09:30'da yaz okulu ve mezuniyet üç ders sınavına katılacak.



ATA AÖF TAKVİMİ 2025-2026



Güz Dönemi



Ders kayıtları: 29 Eylül - 3 Ekim 2025

Mazeretli ders kayıt: 6 - 10 Ekim 2025

Dersler: 6 Ekim 2025- 9 Ocak 2026



Vize: 22-23 Kasım 2025

Final: 10-11 Ocak 2026

Bütünleme: 14-15 Şubat 2026



Bahar Dönemi



Ders kayıtları: 16-20 Şubat 2026

Mazeretli ders kayıt: 23-27 Şubat 2026

Dersler: 23 Şubat - 29 Mayıs 2026



Vize: 18-19 Nisan 2026

Final: 13-14 Haziran 2026

Bütünleme: 18-19 Temmuz 2026



Mezuniyet Üç Ders Sınavı: 22 Ağustos 2026

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