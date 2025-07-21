Real Madrid'den Rüdiger için karar!

İspanya La Liga devi olan Real Madrid, yıldız stoperinin geleceği için karar aldı.



COPE'nin haberine göre; İspanyol ekibi, 32 yaşındaki Antonio Rüdiger'in sözleşmesini uzatma kararını, Alman stoperin sakatlık sonrası performansına göre verecek.



27 Nisan 2025 tarihinde oynanan Barcelona karşısında oynanan İspanya Kral Kupası maçında sakatlanan Antonio Rüdiger, 55 gün sahalardan uzak kalmıştı.



Real Madrid ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Rüdiger, Madrid formasıyla 156 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda ise 7 gol, 4 asistlik katkı üretti.



