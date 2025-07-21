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Kocaelispor'da iki ayrılık!

Kocaelispor, Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho ve Barış Alıcı ile karşılıklı anlaşarak sözleşmelerini feshettiğini duyurdu.

calendar 21 Temmuz 2025 19:50 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 23:16
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kocaelispor'da iki ayrılık!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli Pedro Filipe Barbosa Moreira (Pedrinho) ve Barış Alıcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda her iki futbolcunun da sözleşmelerinin karşılıklı anlaşmayla sona erdirildiği bildirildi.

Paylaşımlarda Pedrinho ve Barış Alıcı'ya Kocaelispor'a verdikleri emekler için teşekkür edilerek kariyerlerinde başarı dilendi.

 

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