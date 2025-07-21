21 Temmuz
FC Orenburg-CSKA Moskova
0-068'
22 Temmuz
Estudiantes-Huracan
01:00
22 Temmuz
Defensa y Justicia-Aldosivi
03:15
22 Temmuz
San Martin San Juan-Deportivo Riestra
03:15
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Henry Onyekuru, Gençlerbirliği'nde!

Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı.

calendar 21 Temmuz 2025 18:21 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 18:30
Haber: Sporx.com
Henry Onyekuru, Gençlerbirliği'nde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Gençlerbirliği, yeni transferini resmen açıkladı

Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon Al Fayha forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini duyurdu. Nijeryalı oyuncu, Suudi ekibi ile geçtiğimiz sezonun devre arasında yollarını ayırmıştı ve 6 aydır kulüpsüz durumdaydı.

2018 yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye gelen Onyekuru, Sarı-Kırmızılı formayı giydikten sonra Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

Henry Onyekuru, Nijerya Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada süre aldı ve 1 gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.