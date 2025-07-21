Henry Onyekuru, Gençlerbirliği'nde!

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Gençlerbirliği, yeni transferini resmen açıkladı
Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon Al Fayha forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini duyurdu. Nijeryalı oyuncu, Suudi ekibi ile geçtiğimiz sezonun devre arasında yollarını ayırmıştı ve 6 aydır kulüpsüz durumdaydı.
2018 yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye gelen Onyekuru, Sarı-Kırmızılı formayı giydikten sonra Adana Demirspor'a transfer olmuştu.
Henry Onyekuru, Nijerya Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada süre aldı ve 1 gol sevinci yaşadı.
Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon Al Fayha forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini duyurdu. Nijeryalı oyuncu, Suudi ekibi ile geçtiğimiz sezonun devre arasında yollarını ayırmıştı ve 6 aydır kulüpsüz durumdaydı.
2018 yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye gelen Onyekuru, Sarı-Kırmızılı formayı giydikten sonra Adana Demirspor'a transfer olmuştu.
Henry Onyekuru, Nijerya Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada süre aldı ve 1 gol sevinci yaşadı.
Gençlerbirliği, Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını açıkladı. pic.twitter.com/AgM7ElXNFm
— Sporx (@sporx) July 21, 2025