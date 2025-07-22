Elan Ricardo'ya 4 talip birden

Beşiktaş geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Elan Ricardo için kiralama teklifleri gelmeye başladı.
Portekiz basınında yer alan haberlerde; Elan Ricardo için Rio Ave, Tondela, Birmingham City ve Brezilya'dan bir takımın kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.
Beşiktaş yönetimi kiralama tekliflerine sıcak bakarken, Elan Ricardo için Solskjaer'in vereceği raporu bekleyecek.
Portekiz basınında yer alan haberlerde; Elan Ricardo için Rio Ave, Tondela, Birmingham City ve Brezilya'dan bir takımın kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.
Beşiktaş yönetimi kiralama tekliflerine sıcak bakarken, Elan Ricardo için Solskjaer'in vereceği raporu bekleyecek.