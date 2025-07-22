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Elan Ricardo'ya 4 talip birden

Beşiktaş, devre arasında kadrosuna kattığı Elan Ricardo için kiralama teklifleri gelmeye başladı.

calendar 22 Temmuz 2025 10:45
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Elan Ricardo'ya 4 talip birden
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Beşiktaş geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Elan Ricardo için kiralama teklifleri gelmeye başladı.

Portekiz basınında yer alan haberlerde; Elan Ricardo için Rio Ave, Tondela, Birmingham City ve Brezilya'dan bir takımın kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Beşiktaş yönetimi kiralama tekliflerine sıcak bakarken, Elan Ricardo için Solskjaer'in vereceği raporu bekleyecek. 

 
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