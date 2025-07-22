Haber Tarihi: 22 Temmuz 2025 10:41 - Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 10:41

2025 IDEF ne zaman, nerede? IDEF açılımı nedir?

IDEF İstanbul 2025 heyecanı başladı. Uluslararası savunma fuarları arasında ilk 5'te yer alan IDEf'e 33 ülkeden bakanlar katılım sağlayacak. İlk 4 gün profesyonellerin bulunacağı fuarın son 2 günü ise profesyonellerle beraber genç mühendisler ve girişimciler de ağırlanacak. 2025 IDEF'te; kara, deniz, havacılık ve uzay, güvenlik, lojistik ve levazım malzemeleri ve araçlar olacak. Peki, IDEF'e nasıl gidilir?

2025 IDEF ne zaman, nerede? IDEF açılımı nedir?
Abone Ol
Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleri ile hayata geçiriliyor. Önceki IDEF'e göre fuar süresi iki gün daha uzatılmış durumda. IDEF sayesinde ülkeler ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor ve sözleşmeler imzalıyor. 400'ün üzerinde uluslararası firma ürünleri ile fuarda yerini alıyor. İşte, IDEF'e dair detaylar...

2025 IDEF NE ZAMAN?

2025 yılında IDEF, 22-27 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Bu sene 17.'si gerçekleştirilecek olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı toplamda 6 gün sürecek ve dünyanın her yanından katılımcıyı ağırlayacak.

IDEF NEREDE, NASIL GİDERİM?

Daha önce Beylikdüzü'nde düzenlenen fuar bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.

IDEF 2025 Fuarı için İstanbul Fuar Merkezi, IDEF Terminal (Kapalı & Açık Alan ve Otopark-4) ile Otopark-1 alanları arasında karşılıklı ve aralıksız Ring servis olacak.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattında 'Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi' durağında inerek fuara gidilebilir.

İFM'ye Marmaray ulaşımı için Marmaray-Yenikapı Havalimanı Metro bağlantısını kullanarak 'Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi' istasyonunda inerek ulaşım sağlanabilir. Ayrıca Marmaray Yeşilyurt durağında inip taksi ile fuar alanına ulaşabilirsiniz.

Metrobüs ile Ataköy-Şirinevler istasyonunda ulaştıktan sonra Havalimanı Metro Bağlantısını kullanarak 'Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi' durağında inip fuar alanına ulaşmak mümkün.

Fuar alanına otobüs ile İETT otobüs bağlantılarını kullanarak Havalimanı Metrosu 'Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi' istasyonunda inip ulaşabilirsiniz.

Özel araçla E5, TEM ve Sahil Yolu karayolları kullanılarak fuara gidilebilir.

IDEF ANLAMI VE AÇILIMI

IDEF (International Defence Industry Fair), savunma sanayii alanında önde gelen fuarlardandır. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası fuar, savunma sanayi şirketleri, askeri yetkililer, uzmanlar ve savunma sanayii ile ilgili diğer paydaşları bir araya getirerek teknolojilerin sergilenmesine ve iş birliği olanaklarının keşfedilmesine fırsat verir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ahmetcan Kaplan'dan Galatasaray'a kötü haber! Galatasaray Ahmetcan Kaplan'dan Galatasaray'a kötü haber!
ise tercih süreci sona eriyor: 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gündem ise tercih süreci sona eriyor: 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Barış Alper Yılmaz: 'Şampiyonlar Ligi çok farklı olacak' Galatasaray Barış Alper Yılmaz: "Şampiyonlar Ligi çok farklı olacak"
Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı, neden yok? Gündem Burak Özçivit Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı, neden yok?
Ali Koç'un seyirci talebine Bakan Bak'tan cevap Fenerbahçe Ali Koç'un seyirci talebine Bakan Bak'tan cevap
Beşiktaş, Shakhtar maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 4 isim liste dışı kaldı Beşiktaş Beşiktaş, Shakhtar maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi! 4 isim liste dışı kaldı
Felipe Melo: 'Galatasaray, başka yerlere benzemez' Galatasaray Felipe Melo: "Galatasaray, başka yerlere benzemez"
Gürcan Bilgiç: 'Hakan ve Asensio çözer' Fenerbahçe Gürcan Bilgiç: "Hakan ve Asensio çözer"
Solskjaer onay verdi; Beşiktaş harekete geçti Türkiye Transferler Solskjaer onay verdi; Beşiktaş harekete geçti
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'ın rüya hamlesi: Donnarumma!
2
Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'da!
3
Hakan Çalhanoğlu'ndan Ali Koç'a: "Sözümün arkasındayım"
4
Jose Mourinho'dan Orkun Kökçü için konuşulacak sözler
5
Frankowski'nin talipleri çoğalıyor, Fransa'dan 3 takım!
6
Leverkusen'den Fenerbahçe'ye Xhaka cevabı!
7
Fenerbahçe'de gündem Lauriente

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.