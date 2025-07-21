Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri…

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için heyecan başladı. İsviçre'nin Nyon şehrinde Avrupa kupalarındaki eleme eşleşmeleri belli oluyor. Avrupa Ligi'nin yanı sıra Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi de bugün gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde lig etabını geçemeyen siyah-beyazlılar, üç eleme geçmesi durumunda adını Avrupa Ligi'ne yazdıracak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi programı belli olurken gözler kuranın canlı yayınlanacağı kanala çevrildi. Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk eşleşmesini geçmesi durumunda Rangers, Panathinaikos, Servette, Viktoria Plze gibi önemli takımlarla eşleşme ihtimali bulunuyor. Peki Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler? Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde 21 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak. Kura çekimi UEFA'nın resmi platformlarından canlı olarak takip edilebilecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Temsilcimiz bu turu geçmesi duurmunda 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Beşiktaş'ın 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde;

-Rangers-Panathinaikos (Kaybedeni)

-FC Viktoria Plzen-Servette (Kaybedeni)

-SK Brann-FC Salzburg (Kaybedeni)

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. eleme turundan elenmesi halinde Konferans Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri şöyle:

-Rosenborg-Banga

-Austria Wien-Spaeri

-Hibernian-Midtjylland (Kaybedeni)

-Silkeborg-Akureyri

-St. Patricks-Kalju

-Kauno Zalgiris-Valur