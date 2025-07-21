Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş var mı? sorusu, tercihlerini buna yönelik yapmak isteyen birçok kişinin araştırdığı konular arasındadır.

Özel üniversitede eğitim hayatına başladıktan bir süre sonra devlet üniversitelerinde geçiş

yapmak isteyen adaylar, arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş var mı? İşte tüm ayrıntılar...



Özel üniversitelerden devlet üniversitelere geçiş vardır. Bu geçiş, YÖK, tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde "yatay geçiş" adı altında yapılır.

İlk olarak adayların alttan dersleri olmamalıdır. Not ortalaması ise e en az 2.00/4.00 veya 60/100 olmalıdır. Ayrıca, geçiş yapmak istediğiniz bölümde o yıl için yatay geçiş kontenjanı olmalıdır. Ayrıca mevcut bölüm arasında ders içeriklerinin %70-80 oranında uyumlu olması zorunludur. Genellikle transkript, başvuru dilekçesi ve öğrenci belgesi gibi evraklar istenilir.

Her sene YÖK takvimine bakıldığında, yaz aylarında Temmuz-Ağustos yatay geçiş başvuruları alınır. Başvuru tarihleri ise her üniversiteye göre değişir. Bu nedenle yatay geçiş yapılacak üniversitenin sitesine bakılması gerekiyor.