Haber Tarihi: 21 Temmuz 2025 12:31 - Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2025 12:31

Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş var mı?

Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş var mı sorusu gündeme geldi. Özel üniversitelerde eğitim hayatına başlayıp bir süre sonra devlet üniversitelerine geçiş yapmak isteyen adaylar, konuya ilişkin araştırmalar yapıyor. Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş var mı? İşte ayrıntılar...

Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş var mı?
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Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş var mı? sorusu, tercihlerini buna yönelik yapmak isteyen birçok kişinin araştırdığı konular arasındadır.

Özel üniversitede eğitim hayatına başladıktan bir süre sonra devlet üniversitelerinde geçişyapmak isteyen adaylar, arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçiş var mı? İşte tüm ayrıntılar...

ÖZEL ÜNİVERSİTEDEN DEVLET ÜNİVERSİTESİNE GEÇİŞ VAR MI?

Özel üniversitelerden devlet üniversitelere geçiş vardır. Bu geçiş, YÖK, tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde "yatay geçiş" adı altında yapılır.

İlk olarak adayların alttan dersleri olmamalıdır. Not ortalaması ise e en az 2.00/4.00 veya 60/100 olmalıdır. Ayrıca, geçiş yapmak istediğiniz bölümde o yıl için yatay geçiş kontenjanı olmalıdır. Ayrıca mevcut bölüm arasında ders içeriklerinin %70-80 oranında uyumlu olması zorunludur. Genellikle transkript, başvuru dilekçesi ve öğrenci belgesi gibi evraklar istenilir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILIR?

Her sene YÖK takvimine bakıldığında, yaz aylarında Temmuz-Ağustos yatay geçiş başvuruları alınır. Başvuru tarihleri ise her üniversiteye göre değişir. Bu nedenle yatay geçiş yapılacak üniversitenin sitesine bakılması gerekiyor.
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