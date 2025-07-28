Trabzonspor'da Fatih Tekke transferleri bekliyor!

Erzurum kampını tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke transferleri bekliyor.





Şu ana kadar iki forvet bir sağ bek alan bordo mavili yönetim, orta saha, stoper ve kanat konusunda çalışmalarına devam ediyor. Merkez orta sahanın yanı sıra 10 numaraya da bakan Fırtına'da öne çıkan isim Al-Quadsiah forması giyen İspanyol oyuncu Cameron Puertas. 26 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiralanması bekleniyor.





Stoper konusunda uzun süredir gündemde olan ve kulüpleriyle pazarlıkların devam ettiği isimler ise G. Rangers'tan John Souttar ile Rennes forması giyen Christopher Wooh. İki oyuncudan birinin renklere bağlanması yüksek ihtimal. Sağ kanat konusunda da Girona'dan Viktor Tsygankov ile Kopenhag'dan Mohamed Elyounoussi için görüşmeler devam ediyor.



Fatih Hoca, çok dillendirmese de transferlerin bir an önce kadroya katılması gerektiğini ifade ediyor.