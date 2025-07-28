TPAO 366 personel alımı 2025: TPAO personel alımı yapılacak şehirler ve başvuru tarihleri

Enerji sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için büyük bir fırsat sunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personel alımı başvuru süreci ve detayları merak konusu oldu. Ön lisans düzeyinde alınacak alımlar için başvurular, 28 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak ve 1 Ağustos 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek.



YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU



Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir.



Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO İstanbul Misafirhanesine 1 Ön Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.



TPAO PERSONEL ALIMI YAPACAK ŞEHİRLER



Alımların dağılımı şu şekilde olacak:



Merkez Teşkilatı: 156 kişi

Batman Bölge Müdürlüğü: 173 kişi



Şırnak Bölge Müdürlüğü: 23 kişi



Adıyaman Bölge Müdürlüğü: 8 kişi



Trakya Bölge Müdürlüğü: 6 kişi



BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NEDİR?



TPAO personel alımı başvuru genel şartları şöyle:



İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle adayların belirtilen okul bölüm/pragramlarından mezun olmaları gerekmektedir.



İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde yer alan adaylara evrak teslimi telefon/e-mail yoluyla, sözlü sınav tarihi ise "www.tpao.gov.tr" internet adresinden duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.



Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

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