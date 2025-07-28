-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
TPAO 366 personel alımı 2025: TPAO personel alımı yapılacak şehirler ve başvuru tarihleri
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2025 09:44 -
Güncelleme Tarihi:
28 Temmuz 2025 09:44
TPAO 366 personel alımı 2025: TPAO personel alımı yapılacak şehirler ve başvuru tarihleri
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), merkez ve bölge teşkilatlarında istihdam edilmek üzere toplam 366 personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi duyuruya göre çeşitli unvan ve kadrolarda gerçekleştirilecek alımlar kapsamında adaylardan KPSS puanı, öğrenim durumu ve bazı özel şartlar aranacak. Peki, TPAO personel alımı yapılacak şehirler hangileri? TPAO personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Enerji sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için büyük bir fırsat sunan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personel alımı başvuru süreci ve detayları merak konusu oldu. Ön lisans düzeyinde alınacak alımlar için başvurular, 28 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden başlayacak ve 1 Ağustos 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek.
YENİ PERSONEL ALIMI HAKKINDA DUYURU
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Ülkemizin enerji bağımsızlığına giden yolda hız kesmeden arama ve üretim faaliyetlerini sürdürerek, hidrokarbon kaynaklarımızın milletin emrine sunulması görevini yürütmeye azim ve kararlılıkla devam etmektedir.
Yürütülen yoğun faaliyetlerle birlikte artan üretim miktarlarına bağlı olarak yeni personel istihdamına ihtiyaç duyan TPAO İstanbul Misafirhanesine 1 Ön Lisans mezunu yeni çalışan alımı yapılacaktır.
TPAO PERSONEL ALIMI YAPACAK ŞEHİRLER
Alımların dağılımı şu şekilde olacak:
Merkez Teşkilatı: 156 kişi
Batman Bölge Müdürlüğü: 173 kişi
Şırnak Bölge Müdürlüğü: 23 kişi
Adıyaman Bölge Müdürlüğü: 8 kişi
Trakya Bölge Müdürlüğü: 6 kişi
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NEDİR?
TPAO personel alımı başvuru genel şartları şöyle:
İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle adayların belirtilen okul bölüm/pragramlarından mezun olmaları gerekmektedir.
İŞKUR tarafından bildirilen nihai listelerde yer alan adaylara evrak teslimi telefon/e-mail yoluyla, sözlü sınav tarihi ise "www.tpao.gov.tr" internet adresinden duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Seyahat engeli ve arazi çalışmasına mani hali bulunmamak.
Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.