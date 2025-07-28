Amir'e Süper Lig'den talip

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken takımda kalması planlanan ve ayrılacak isimler şekilleniyor.
Bu kapsamda önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Amir Hadziahmetovic için Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor talip oldu.
Amir'in Beşiktaş ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Amir geçtiğimiz sezonda toplam 36 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
Bu kapsamda önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Amir Hadziahmetovic için Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor talip oldu.
Amir'in Beşiktaş ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Amir geçtiğimiz sezonda toplam 36 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.