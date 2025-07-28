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Amir'e Süper Lig'den talip

Beşiktaş'ın kadro planlamasında düşünülmeyen Amir için Süper Lig'e yükselen Kocaelispor talip oldu.

calendar 28 Temmuz 2025 11:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Amir'e Süper Lig'den talip
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken takımda kalması planlanan ve ayrılacak isimler şekilleniyor.

Bu kapsamda önümüzdeki sezonda Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Amir Hadziahmetovic için Süper Lig'e yeni yükselen Kocaelispor talip oldu.

Amir'in Beşiktaş ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

PERFORMANSI

Amir geçtiğimiz sezonda toplam 36 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

 
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