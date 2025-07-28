Galatasaray'da Nelsson'a İtalya'dan 2 talip

Galatasaray'dan ayrılmak istediğini ileten Danimarkalı stoper Victor Nelsson'a Göztepe ve Samsunspor ilgi göstermiş ve Sarı-Kırmızılı takımla görüşmelere başlamıştı.
İTALYA'DAN İKİ TALİP
26 yaşındaki savunma oyuncusuna Serie A ekipleri Bologna ve Cagliari'nin de talip olduğu ve ilerleyen günlerde Galatasaray ile temaslara başlayacağı öğrenildi.
OKAN BURUK: "AYRILACAK"
Okan Buruk, oyuncunun transferi hakkında "Nelsson kesinlikle takımdan ayrılacak, menajeri görüşmeler yapıyor. Önceliğimiz satmak" açıklamasını yapmıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçirip istediği forma şansını orada da bulamayan Nelsson, Galatasaray formasıyla toplam 144 maça çıkarken 3 gol kaydetti.
İTALYA'DAN İKİ TALİP
26 yaşındaki savunma oyuncusuna Serie A ekipleri Bologna ve Cagliari'nin de talip olduğu ve ilerleyen günlerde Galatasaray ile temaslara başlayacağı öğrenildi.
OKAN BURUK: "AYRILACAK"
Okan Buruk, oyuncunun transferi hakkında "Nelsson kesinlikle takımdan ayrılacak, menajeri görüşmeler yapıyor. Önceliğimiz satmak" açıklamasını yapmıştı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçirip istediği forma şansını orada da bulamayan Nelsson, Galatasaray formasıyla toplam 144 maça çıkarken 3 gol kaydetti.