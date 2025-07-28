Fenerbahçe'den taraftara çifte yıldız!

Fenerbahçe Yönetimi, hem teknik direktör Jose Mourinho'nun hem de taraftarların ısrarla kadroda görmek istediği iki yıldız oyuncu Milan Skriniar ve Marco Asensio'nun transferinde mutlu sona ulaştı.



Sarı-lacivertliler, Paris Saint Germain ile yapılan yoğun görüşmelerin ardından oyuncular ve kulüp cephesinde yaşanan direnci kırarak anlaşmayı sağladı.





30 TEMMUZ'DA TRİBÜNDE OLACAKLAR



Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun her fırsatta alınmaları gerektiğini vurguladığı Skriniar ve Asensio'nun, 30 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda Lazio ile oynanacak hazırlık maçında tribünde yer alacakları öğrenildi. Taraftarın büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, yıldızların sahaya çıkmadan önce ilk kez İstanbul'da taraftarla buluşacağı an olacak.





UEFA KADROSUNA DAHİL EDİLECEKLER

Transferin müjdesi, önceki gün üstü kapalı biçimde verilmişti. Çarşamba günü İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak olan Milan Skriniar ve Marco Asensio, 31 Temmuz'da UEFA'ya bildirilecek Avrupa kadrosuna dahil edilecek.





PERFORMANSLARIYLA GÖZ DOLDURMUŞLARDI



Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye kiralık olarak gelen Skriniar, hem sahadaki başarılı performansı hem de saha dışındaki profesyonelliğiyle taraftarın gönlünde taht kurmuştu.





Marco Asensio ise sezonun ilk yarısını PSG'de, ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçirmişti. Mourinho'nun transferini özellikle istediği İspanyol yıldız, Fenerbahçe'nin hücum hattına önemli katkı sağlaması beklenen isimlerin başında geliyor.



