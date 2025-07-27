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Galatasaray'dan Donnarumma'ya dev teklif

Kaleci transferi için düğmeye basan Galatasaray, PSG'nin yıldızı Gianluigi Donnarumma'ya yüksek bir teklif sundu. Ancak İtalyan file bekçisi şu an için beklemeyi tercih etti.

calendar 27 Temmuz 2025 23:43 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2025 23:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Donnarumma'ya dev teklif
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Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kaleci takviyesi için gündeme gelen son isim ise dünyaca ünlü İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma oldu.

G.SARAY'DAN YÜKSEK TEKLİF

İtalyan gazeteci Alfredo Pedullà'nın aktardığı bilgilere göre, Sarı-Kırmızılılar, Donnarumma'ya "yüksek bir teklif" sundu. Ancak yıldız kaleci şu aşamada bekleme kararı aldı.Bu nedenle transferin şu an için kolay olmadığı ifade edildi.


Aynı haberde, Paris Saint-Germain'in Donnarumma ile yeni sözleşme imzalamaya dair herhangi bir adım atmadığı da belirtildi.

CITY DE TAKİP EDİYOR

Öte yandan Premier Lig devi Manchester City'nin de kalecinin durumunu yakından takip ettiği bildirildi. Eğer Donnarumma, PSG ile sözleşme yenilemezse İngiliz kulübünün devreye girebileceği belirtildi.

2026 yazına kadar PSG ile kontratı bulunan İtalyan eldivenin geleceği belirsizliğini koruyor. Fransız kulübü ise yıldız ismin ayrılığına sıcak yaklaşabilir.  

 
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