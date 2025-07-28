Fenerbahçe'de Feyenoord maçında 3 isim yok!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Portekiz kampını tamamladıktan sonra gözünü 6 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak Feyenoord maçına çevirdi. Ancak karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerde eksik oyuncu sayısı dikkat çekiyor.





Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, tedavi süreçleri devam eden Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Rodrigo Becao'nun Feyenoord karşısında görev alması beklenmiyor.





Sakatlığı nedeniyle kamp dönemini takımdan ayrı geçiren Anderson Talisca ise saha koşularına başlamasına rağmen 6 Ağustos'taki mücadelede forma giyemeyecek. Brezilyalı yıldızın, 12 Ağustos'ta yine Feyenoord ile oynanacak ikinci hazırlık maçında sahada olma ihtimali bulunuyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu süreçte rotasyonu değerlendirmesi ve genç oyunculara süre vermesi bekleniyor.



