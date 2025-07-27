27 Temmuz
Anderlecht-Westerlo
5-2
27 Temmuz
OH Leuven-Sporting Charleroi
2-084'
27 Temmuz
Club Brugge-Genk
19:30
27 Temmuz
St.Truiden-Gent
20:15
27 Temmuz
Lugano-Thun
1-284'
27 Temmuz
Lausanne-Winterthur
2-284'
27 Temmuz
CSKA Moskova-FK Akhmat
2-1
27 Temmuz
FC Orenburg-Dynamo Makhachkala
0-151'
27 Temmuz
Kazan-Zenit St. Petersburg
20:00

Rizespor, Emre Mor'dan vazgeçti!

Rizespor, Fenerbahçe'den Emre Mor ile ilgilendi ancak 28 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçti.

calendar 27 Temmuz 2025 17:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rizespor, Emre Mor'dan vazgeçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Emre Mor ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre, Rizespor, 28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Karadeniz ekibi, ücretinin bir kısmını Fenerbahçe bir kısmını biz ödeyelim teklifinde bulundu.

SÖZLEŞME FESİH


Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Emre Mor ise sarı-lacivertliler ile sözleşmesini feshetmek istiyor. Emre Mor, Fenerbahçe'den ayrılmak ve bir sonraki takımına kendisi karar vermek istiyor.

SUUDİ ARABİSTAN BEKLENTİSİ

Rizespor, Fenerbahçe'den sonra Suudi Arabistan beklentisi de olan Emre Mor'un maliyetini tek başına karşılayamayacağını düşündü ve oyuncunun maliyetini yüksek bulmasının ardından bu transferden vazgeçti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Emre Mor, geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kiralık geçirmişti. Eyüpspor'da 22 maçta süre bulan Emre Mor, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.