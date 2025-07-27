Rizespor, Emre Mor'dan vazgeçti!

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Emre Mor ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Rizespor, 28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Karadeniz ekibi, ücretinin bir kısmını Fenerbahçe bir kısmını biz ödeyelim teklifinde bulundu.
SÖZLEŞME FESİH
Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Emre Mor ise sarı-lacivertliler ile sözleşmesini feshetmek istiyor. Emre Mor, Fenerbahçe'den ayrılmak ve bir sonraki takımına kendisi karar vermek istiyor.
SUUDİ ARABİSTAN BEKLENTİSİ
Rizespor, Fenerbahçe'den sonra Suudi Arabistan beklentisi de olan Emre Mor'un maliyetini tek başına karşılayamayacağını düşündü ve oyuncunun maliyetini yüksek bulmasının ardından bu transferden vazgeçti.
Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Emre Mor, geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kiralık geçirmişti. Eyüpspor'da 22 maçta süre bulan Emre Mor, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre, Rizespor, 28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Karadeniz ekibi, ücretinin bir kısmını Fenerbahçe bir kısmını biz ödeyelim teklifinde bulundu.
SÖZLEŞME FESİH
Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Emre Mor ise sarı-lacivertliler ile sözleşmesini feshetmek istiyor. Emre Mor, Fenerbahçe'den ayrılmak ve bir sonraki takımına kendisi karar vermek istiyor.
SUUDİ ARABİSTAN BEKLENTİSİ
Rizespor, Fenerbahçe'den sonra Suudi Arabistan beklentisi de olan Emre Mor'un maliyetini tek başına karşılayamayacağını düşündü ve oyuncunun maliyetini yüksek bulmasının ardından bu transferden vazgeçti.
Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Emre Mor, geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da kiralık geçirmişti. Eyüpspor'da 22 maçta süre bulan Emre Mor, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.