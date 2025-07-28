Haber Tarihi: 28 Temmuz 2025 10:09 - Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 10:09

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2025 YKS tercihleri

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci için geri sayım başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, "YKS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Adaylar TYT ve AYT sınavından aldıkları puanlara göre 2 ve 4 yıllık bölümler için üniversite tercihi yapacak. Tercih tarihleri, adayların üniversite ve bölüm seçimlerini yapacakları en kritik dönemi belirliyor. Peki, 2025 YKS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2025 YKS tercih tarihleri.

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2025 YKS tercihleri
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2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci tercih takvimine odaklandı. ÖSYM'nin resmi duyurusu beklenirken, tercih işlemlerinin başlamasına da artık çok az bir zaman kaldı. Adaylar, tercih sürecinde nelere dikkat etmeli, hangi bölümleri önceliklendirmeli? Tercih kılavuzu, başarı sırası, taban puanlar ve yerleştirme sürecine dair tüm ayrıntılar haberimizde.

2025 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapılan açıklama sonrasında 2025 YKS tercih tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, yayımlanacak kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercihlerdeki tüm sorumluluk bizzat adayın kendisine aittir.

İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin tercihinizdir.

TERCİHLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tercihlerinizi başarı sıranıza uygun ve gerçekçi bir şekilde yapın.

Sadece puan değil, bölümün bulunduğu şehir, üniversitenin olanakları, eğitim dili gibi kriterleri de göz önünde bulundurun.

Tercih listenizde hem garantili hem de hedeflediğiniz bölümler mutlaka yer alsın.

Tercih işlemini son güne bırakmayın, sistem yoğunluğu nedeniyle erişim sorunları yaşanabilir.

YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.
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