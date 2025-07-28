YKS tercihleri ne zaman yapılacak? 2025 YKS tercihleri

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci tercih takvimine odaklandı. ÖSYM'nin resmi duyurusu beklenirken, tercih işlemlerinin başlamasına da artık çok az bir zaman kaldı. Adaylar, tercih sürecinde nelere dikkat etmeli, hangi bölümleri önceliklendirmeli? Tercih kılavuzu, başarı sırası, taban puanlar ve yerleştirme sürecine dair tüm ayrıntılar haberimizde.

ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından yapılan açıklama sonrasında 2025 YKS tercih tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Adaylar tercihlerini, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında, yayımlanacak kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercihlerdeki tüm sorumluluk bizzat adayın kendisine aittir.

İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz Tercihlerinizi istediğiniz gibi sıralayabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin tercihinizdir.



Tercihlerinizi başarı sıranıza uygun ve gerçekçi bir şekilde yapın.

Sadece puan değil, bölümün bulunduğu şehir, üniversitenin olanakları, eğitim dili gibi kriterleri de göz önünde bulundurun.

Tercih listenizde hem garantili hem de hedeflediğiniz bölümler mutlaka yer alsın.

Tercih işlemini son güne bırakmayın, sistem yoğunluğu nedeniyle erişim sorunları yaşanabilir.



YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. Adayların tercihlerinin baştan birkaçını "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak belirlemeli, buralara en çok istenen programlar yazılmalı.

Ancak, kazanılsa bile kaydolmak istenmeyen bir programa tercih listesinde yer vermemeli. Adayların tercih listelerindeki programların sırasının istek sıralarına uygunluğu kontrol edilmeli.