28 Temmuz
FC Midtjylland-Soenderjyske
20:00
28 Temmuz
GKS Katowice-Zaglebie Lubin
20:00
28 Temmuz
Deportivo Riestra-Atletico Tucuman
22:00
29 Temmuz
Central Cordoba de Santiago-Defensa y Justicia
00:00
29 Temmuz
Banfield-Barracas Central
02:00
28 Temmuz
Genk-Eupen
12:00
28 Temmuz
Gaziantep FK-Alanyaspor
17:00
28 Temmuz
IF Gnistan-HJK
19:00
28 Temmuz
Odra Opole-Miedz Legnica
20:00
28 Temmuz
Helsingborg-Varbergs BoIS FC
20:00
28 Temmuz
Vasteras SK-Trelleborgs FF
20:00
28 Temmuz
Elfsborg-IFK Goeteborg
20:00

Beşiktaş'tan Kessie'ye kanca

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Avrupa futboluna dönmek isteyen orta saha Franck Kessie'yi gündemine aldı.

calendar 28 Temmuz 2025 11:26
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Kessie'ye kanca
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında yediği geçiş hücumları sonrasında orta sahasını toplayacak bir oyuncu arıyor.

Kartal geçen sezon bu bölgede Al Musrati, Hadziahmetovic gibi seçenekleri denese de istediği verimi alamamıştı. Kartal'ın gündemine giren son isim Franck Kessie oldu.

Fildişili futbolcu, Avrupa'da Milan, Atalanta, Barcelona gibi kulüplerde forma giydikten sonra Al Ahli'ye transfer olmuştu.

Ancak Suudi Arabistan ekibinde başarılı olamayan 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa futboluna dönmek istiyor. Beşiktaş da oyuncunun son durumunu araştırıyor.

Scout ekibi ve Solskjaer'den onay çıkması halinde Al Ahli ile görüşülecek. Al Ahli bedelsiz kiralamaya sıcak bakıyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.