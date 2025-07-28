Beşiktaş'tan Kessie'ye kanca

Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında yediği geçiş hücumları sonrasında orta sahasını toplayacak bir oyuncu arıyor.
Kartal geçen sezon bu bölgede Al Musrati, Hadziahmetovic gibi seçenekleri denese de istediği verimi alamamıştı. Kartal'ın gündemine giren son isim Franck Kessie oldu.
Fildişili futbolcu, Avrupa'da Milan, Atalanta, Barcelona gibi kulüplerde forma giydikten sonra Al Ahli'ye transfer olmuştu.
Ancak Suudi Arabistan ekibinde başarılı olamayan 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa futboluna dönmek istiyor. Beşiktaş da oyuncunun son durumunu araştırıyor.
Scout ekibi ve Solskjaer'den onay çıkması halinde Al Ahli ile görüşülecek. Al Ahli bedelsiz kiralamaya sıcak bakıyor.
Kartal geçen sezon bu bölgede Al Musrati, Hadziahmetovic gibi seçenekleri denese de istediği verimi alamamıştı. Kartal'ın gündemine giren son isim Franck Kessie oldu.
Fildişili futbolcu, Avrupa'da Milan, Atalanta, Barcelona gibi kulüplerde forma giydikten sonra Al Ahli'ye transfer olmuştu.
Ancak Suudi Arabistan ekibinde başarılı olamayan 28 yaşındaki oyuncu, Avrupa futboluna dönmek istiyor. Beşiktaş da oyuncunun son durumunu araştırıyor.
Scout ekibi ve Solskjaer'den onay çıkması halinde Al Ahli ile görüşülecek. Al Ahli bedelsiz kiralamaya sıcak bakıyor.