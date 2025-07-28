Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'nin birçok yerinden meydana gelen orman yangınları nedeniyle Kabine toplantısı bugün yapılacak. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine gündeminde neler var?



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantıları, genellikle iki haftada bir pazartesi günleri yapılmaktadır. Son toplantı 17 Temmuz'da gerçekleşmişti.



Yeni Kabine toplantısı 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü yapılacak. Toplantının saat 14.00 civarında başlaması bekleniyor.



GÜNDEMDE NELER VAR?



Cumhurbaşkanı başkanlığındaki toplantıda gündemdeki en önemli başlık orman yangınları olacak.



Devam eden yangınlar ve ek tedbirler, toplantıda masaya yatırılacak.



Toplantıda ele alınacak gündem maddeleri arasında Terörsüz Türkiye süreci ve Gazze'deki son gelişmeler de yer alacak.







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