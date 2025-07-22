Beşiktaş'tan sürpriz teklif: Zubairu

Kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, Ibrahim Zubairu'yu gündemine aldı.
Siyah beyazlılar, Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'da forma giyen 21 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu İbrahim Zubairu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Partizan formasıyla 34 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asist yaptı.
Siyah beyazlılar, Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'da forma giyen 21 yaşındaki Ganalı sol kanat oyuncusu İbrahim Zubairu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon Partizan formasıyla 34 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 11 gol ve 4 asist yaptı.