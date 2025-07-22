Beşiktaş'tan 6 milyon Euro'luk teklif!

Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel ve Kyle Walker olmayınca Lucas Vazquez ve Nelson Semedo'ya yönelmişti.
Real Madrid'den ayrılan Vazguez ile prensipte anlaşıldı. Görüşmeler sürerken gündeme Milan van Ewijk girdi.
Kariyerini Championship ekibi Coventry City'de sürdüren Hollandalı futbolcu için teklif gitti.
BEŞİKTAŞ'TAN 6 MİLYON EURO
Teknik direktör Solskjaer, 24 yaşındaki Ewijk'i ilk sıraya yazdı. Coventry City 10 milyon euro bonservis isterken, Kartal 6 milyon euro önerdi.
Coventry ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Ewijk de Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
MENAJERLERİN ÖNERİSİ: EMERSON
Menajerler Milan'da oynayan Emerson Royal'i de Kartal'a önerdi. Brezilyalı sağ bek için 6 milyon euro isteniyor. Sağ bek transferi için Solskjaer'in seçimi bekleniyor.
Real Madrid'den ayrılan Vazguez ile prensipte anlaşıldı. Görüşmeler sürerken gündeme Milan van Ewijk girdi.
Kariyerini Championship ekibi Coventry City'de sürdüren Hollandalı futbolcu için teklif gitti.
BEŞİKTAŞ'TAN 6 MİLYON EURO
Teknik direktör Solskjaer, 24 yaşındaki Ewijk'i ilk sıraya yazdı. Coventry City 10 milyon euro bonservis isterken, Kartal 6 milyon euro önerdi.
Coventry ile 2 yıl daha sözleşmesi olan Ewijk de Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
MENAJERLERİN ÖNERİSİ: EMERSON
Menajerler Milan'da oynayan Emerson Royal'i de Kartal'a önerdi. Brezilyalı sağ bek için 6 milyon euro isteniyor. Sağ bek transferi için Solskjaer'in seçimi bekleniyor.