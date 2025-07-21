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Van Persie: "Fenerbahçe'yi hissettim!"

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, hem Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakipleri hem de futbolculuk kariyerinde bir dönem formasını giydiği Fenerbahçe hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 21 Temmuz 2025 21:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Van Persie: 'Fenerbahçe'yi hissettim!'
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi olan Feyenoord'da teknik direktör Robin Van Persie, eşleşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertliler ile eşleşeceğini hissetiğini söyleyen Van Persie:, "Harika bir eşleşme. Aslında muhtemel rakipleri görünce Fenerbahçe ile eşleşeceğimizi hissettim. Çünkü benim için özel bir takım. Tabii şimdi Fenerbahçe taraftarı değil, Feyenoord'un hocası olarak rakip olacağım. Yapacak bir işimiz var. O da bu turu geçmek."

Hollandalı teknik direktör, oyunculuk kariyeri sırasında 3 yıl Fenerbahçe forması giymişti.

Van Persie, 24 Şubat 2025 tarihinde Feyenoord'un başına geçmişti.

 

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