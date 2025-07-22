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Başakşehir, Cherno More hazırlıklarına başladı!

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile eşleşen RAMS Başakşehir, hazırlıklara başladı.

calendar 22 Temmuz 2025 01:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Başakşehir, Cherno More hazırlıklarına başladı!
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda PFK Cherno More ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde topla ısınmayla başlayan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla PFK Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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