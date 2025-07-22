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Beşiktaş'ta Chamberlain krizi!

Beşiktaş yönetimi, yollarını ayırmak istediği İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile fesih tazminatı noktasında sorun yaşıyor.

calendar 22 Temmuz 2025 09:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Chamberlain krizi!
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Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Alex Oxlade Chamberlain tedavi için gittiği ülkesi İngiltere'den döndü ve yeniden takımla antrenmanlara başladı.

Adalı yönetimi, göndermeye çalıştığı İngiliz futbolcuyu bir türlü ayrılığa ikna edemiyor. 32 yaşındaki Chamberlain sezon sonu bitecek sözleşmesini feshetmek için net 2.5 milyon Euro talep etti. Adalı ise 1.5 milyon eurodan yukarı çıkmadı.

A TAKIM LİSTESİNE YAZILMAYACAK

Hiçbir talibi olmayan Oxlade Chamberlain'in 1.5 milyon euro fesih tazminatını kabul etmemesi halinde takımda kalacağı ancak yeni sezon için TFF'ye verilecek A takım listesine yazılmayacağı ifade edildi. 

 
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